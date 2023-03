Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Equinor: augmente sa participation dans Scatec information fournie par Cercle Finance • 16/03/2023 à 10:34









(CercleFinance.com) - Equinor annonce avoir acquis 5 000 000 d'actions de Scatec ASA (Scatec) auprès de Scatec Innovation AS, correspondant à 3,1 % des actions et des voix, pour un prix d'achat total de 305 millions de couronnes norvegiennes (NOK).



Le prix d'achat par action est de 61 NOK. Le cours de clôture le 15 mars 2023 était de 64,18 NOK.



Suite à la transaction, Equinor détient un total de 25 776 200 actions de Scatec, portant sa participation totale à 16,2 % des actions et des voix.



' Cette acquisition s'aligne bien avec notre approche disciplinée de la croissance dans les énergies renouvelables ', souligne Pål Eitrheim, vice-président exécutif des énergies renouvelables chez Equinor.



En partenariat avec Scatec, Equinor a lancé son premier projet de développement solaire en 2017 via l'actif Apodi au Brésil, suivi d'un deuxième projet commun en juin 2018 avec Guanizul 2A en Argentine. Les deux sociétés sont également partenaires avec Hydro Rein dans le projet de développement solaire de Mendubim au Brésil.





Valeurs associées EQUINOR Tradegate -1.38% EQUINOR LSE -100.00% EQUINOR LSE -100.00% EQUINOR LSE Intl -2.29% EQUINOR OTCBB -7.16%