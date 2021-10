Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Equinor : attribue un contrat de forage de 56 M$ à COSL information fournie par Cercle Finance • 07/10/2021 à 10:08









(CercleFinance.com) - Equinor annonce aujourd'hui avoir attribué un contrat de forage de quatre puits sur le champ Statfjord Øst, en mer du Nord, à COSL Offshore Management AS qui opérera avec la plate-forme COSLPromoter à partir du printemps 2023. La valeur du contrat est estimée à environ 56 M$ pour la partie fixe du contrat, qui a une durée estimée de 220 jours. Outre le forage, le contrat inclut également le carburant, le traitement des eaux usées, la gestion des déblais et la modernisation de la plate-forme par l'installation d'un système de contrôle automatique du forage. Les services supplémentaires comprennent l'exploitation du tubage, le véhicule télécommandé (ROV), la mobilisation et la démobilisation sont estimé à environ 4 M$.

