Equinor: attribue un contrat de construction de 130 ME à LNS

(CercleFinance.com) - Equinor annonce avoir attribué un important contrat de construction et d'installation d'une valeur d'environ 1,5 milliard de NOK (environ 130 ME) à Leonhard Nilsen & Sønner (LNS), au nom des partenaires du projet Snøhvit (un champ de gaz en mer de Barents).



LNS construira un tunnel et un atterrissage pour le câble électrique qui reliera Hyggevatn à Melkøya, en d'autres termes, une infrastructure permettant de transmettre l'énergie du poste de transformation de Statnett à Hyggevatn à Hammerfest LNG à Melkøya.



' Nous sommes heureux d'attribuer ce contrat à une entreprise du nord de la Norvège. LNS estime qu'environ 70% de la valeur générée finira dans le nord de la Norvège, créant ainsi environ 200 années-personnes (ETP) d'emploi', déclare Trond Bokn, vice-président senior pour le développement du projet d'Equinor.



Les partenaires du projet sont Petoro, TotalEnergies, Neptune Energy et Wintershall Dea.





