Equinor: attribue six contrats à cinq armateurs information fournie par Cercle Finance • 14/10/2022 à 16:42

(CercleFinance.com) - Equinor annonce avoir attribué six contrats pour des navires de ravitaillement de plateforme à cinq armateurs (Simon Møkster Shipping AS, Island Offshore Management AS, Eidesvik AS, Remøy Shipping AS et P/F Skansi Offshore).



La valeur totale des contrats est évaluée à plus de 2,5 milliards de couronnes norvégiennes (soit plus de 240 ME), options incluses.



Les contrats prendront effet avant fin 2022, auront une durée ferme de trois ans et trois options d'un an. Les navires soutiendront les activités d'Equinor sur le plateau continental norvégien.



' Les engagements à long terme sont mutuellement bénéfiques pour Equinor et ses fournisseurs. Ils garantissent la prévisibilité et constituent la base de solutions innovantes pour améliorer tous les aspects de notre collaboration, y compris la réduction des émissions de nos opérations ', a commenté Mette H. Ottøy, directrice des achats chez Equinor.