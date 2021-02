Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Equinor : annonce un dividende de 0,929 NOK au 3e trimestre Cercle Finance • 18/02/2021 à 12:34









(CercleFinance.com) - Equinor a annoncé le 29 octobre 2020 un dividende par action de 0,11 USD au titre du 3e trimestre 2020. Après calcul du taux d'échange moyen entre le dollar et la couronne suédoise, le dividende par action sera de 0,9290 NOK, fait savoir aujourd'hui l'entreprise. Le dividende sera versé le 26 février 2021 aux actionnaires de la bourse d'Oslo et aux détenteurs d'American Depositary Receipts (ADR) à la Bourse de New York.

