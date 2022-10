Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Equinor: affrète un navire à faible émission pour l'offshore information fournie par Cercle Finance • 20/10/2022 à 15:02









(CercleFinance.com) - Equinor annonce avoir affrété le Seacat Columbia dans le cadre de ses opérations de service dans les parcs éoliens offshore de Sheringham Shoal (317 MW) et Dudgeon (402 MW), tous deux exploités par Equinor.



Construit en 2022, le Seacat Columbia est présenté comme ' l'un des premiers navires à faibles émissions du Royaume-Uni '.



Le navire a d'ailleurs été choisi par Equinor en raison de sa capacité à réduire la consommation de carburant et les émissions de dioxyde de carbone, tout en augmentant l'accès aux parcs éoliens offshore dans des états de mer plus difficiles.



'Nous sommes ravis que Seacat Columbia commence ses opérations sur les parcs éoliens offshore de Sheringham Shoal et Dudgeon, compte tenu des avantages qu'il apportera aux techniciens de service qui entretiennent les parcs éoliens et soutiendra nos efforts continus de réduction des émissions ', indique Equinor.



Avec sa conception multicoque optimisée, le navire peut offrir une augmentation moyenne de sa stabilité quel que soit l'état de la mer jusqu'à 70 % sur un profil opérationnel typique.







