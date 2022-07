Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Equinor: acquisition de East Point Energy information fournie par Cercle Finance • 12/07/2022 à 10:23









(CercleFinance.com) - Equinor annonce avoir signé un accord pour acheter une participation de 100% dans le développeur américain de stockage de batteries East Point Energy LLC.



Basée en Virginie, East Point Energy dispose d'un pipeline actuel de 4,1 GW de projets de stockage de batteries de stade précoce à intermédiaire sur la côte est des États-Unis. 'Un potentiel de croissance supplémentaire au-delà du pipeline actuel a été identifié', indique Equinor.



' L'acquisition d'East Point Energy représente l'entrée d'Equinor sur le marché américain de l'électricité grâce à des actifs flexibles. Cela nous permettra de libérer davantage le potentiel que nous voyons dans l'espace des énergies renouvelables aux États-Unis, en fournissant des services fiables au réseau ', a déclaré en substance Olav Kolbeinstveit, vice-président senior chez Équinor.





