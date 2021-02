Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Equinor : accord trouvé, le risque de grève est levé Cercle Finance • 16/02/2021 à 12:56









(CercleFinance.com) - Equinor fait savoir que la médiation organisée entre l'organisation patronale Norwegian Oil and Gas Association et le syndicat SAFE a porté ses fruits, mettant fin au risque de grève qui pesait sur le terminal de Mongstad. Après 5h de discussions, les deux parties sont parvenues à un accord sur un nouveau règlement salarial collectif pour la période à venir, précise la négociatrice principale Elisabeth Brattebø Fenne, directrice par intérim de la politique des organisations et des employeurs chez Norwegian Oil and Gas. Safe a en effet profité du processus de médiation pour soulever des questions locales, une position rendant la négociation 'inutilement compliquée', selon Norwegian Oil and Gas Association, estimant 'que ces questions ne devraient pas être abordées dans ces discussions centrales'. 'Aucun différend n'existait entre les parties au sujet de l'accord national, qui a donc été prolongé de deux ans', précise l'organisation patronale.

