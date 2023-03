Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Equinor: accord pour l'acquisition de Suncor Energy information fournie par Cercle Finance • 03/03/2023 à 10:25









(CercleFinance.com) - Equinor annonce que sa filiale britannique, Equinor UK Limited, a signé un accord afin d'acquérir Suncor Energy UK Limited pour un montant total de 850 millions de dollars.



La transaction comprend notamment une participation non exploitée dans le champ pétrolifère en production de Buzzard (29,89 %), une participation supplémentaire dans le développement de Rosebank (40 %) et inclut tous les employés de Suncor liés à ces projets et travaillant au Royaume-Uni.



Selon Equinor, cette transaction va permettre d'augmenter sa production d'environ 15 000 barils d'équivalent pétrole par jour en 2023 et de créer des synergies avec les opérations existantes.





opyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Valeurs associées EQUINOR Tradegate -0.71% EQUINOR LSE -100.00% EQUINOR LSE -100.00% EQUINOR LSE Intl +0.19% EQUINOR OTCBB 0.00%