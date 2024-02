Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Equinor: accord de livraison de GNL avec Deepak Fertilizers information fournie par Cercle Finance • 19/02/2024 à 14:26









(CercleFinance.com) - Equinor annonce avoir signé un accord de 15 ans avec la société indienne d'engrais et de pétrochimie Deepak Fertilizers portant sur la fourniture de gaz naturel liquéfié (GNL) avec des livraisons commençant en 2026.



Le portefeuille mondial croissant de GNL d'Equinor est basé sur le GNL provenant de l'usine de GNL exploitée par Equinor à Hammerfest, en Norvège, et sur l'approvisionnement en GNL provenant principalement des États-Unis.



Ce portefeuille constituera la base d'approvisionnement de Deepak, qui utilisera le gaz principalement comme matière première pour la production d'ammoniac dans sa nouvelle usine de fabrication d'engrais et de produits pétrochimiques.



L'accord couvre un approvisionnement annuel d'environ 0,65 million de tonnes (environ 9 TWh) de GNL pendant 15 ans à compter de 2026.







