Equinor : accord avec Shell sur un bloc offshore argentin

(CercleFinance.com) - Equinor et YPF ont conclu aujourd'hui un accord avec Shell pour réduire leur participation dans le bloc CAN 100 - situé dans le nord du bassin argentin, au large de l'Argentine. Actuellement, Equinor et YPF détiennent chacun 50% du capital de la licence. Après la transaction, ils en détiendront chacun 35%, Shell détenant les 30% restants du bloc. Le bloc CAN 100 couvre une superficie de 15 000 km2 et est le plus grand bloc du nord du bassin argentin.

Valeurs associées EQUINOR Tradegate +1.51% EQUINOR LSE Intl +0.78% EQUINOR OTCBB 0.00%