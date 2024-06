Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Equinor: accord avec Reach Subsea AS information fournie par Cercle Finance • 21/06/2024 à 17:04









(CercleFinance.com) - Reach Subsea AS annonce avoir conclu un accord avec Equinor pour mener un programme de qualification technologique pour les USV (véhicules de surface sans équipage) de Reach Remote.



Les USV de Reach Subsea, Reach Remote 1 et 2, ont atteint la phase finale des tests.



Ce contrat confirme le programme pilote de qualification nécessaire pour valider leurs opérations prévues, avec un soutien financier de la part d'Equinor.



Le projet pilote avec Equinor comprend une variété de travaux pertinents tels que des relevés, des interventions ROV (véhicules télécommandés), des travaux de maintenance, de réparation et de surveillance (IMR) qui démontreront toute la capacité de la gamme Reach Remote.







