Equinor : accord avec OMV dans la mer de Barents

(CercleFinance.com) - Le groupe norvégien Equinor et l'autrichien OMV ont annoncé leur accord sur le transfert de la licence Wisting à Equinor dans la mer de Barents. L'accord porte sur le transfert de la gestion de l'exploitation du champ en phase de développement à Equinor, qui détient 35% du projet. OMV - qui en détient 25% - assumera le rôle d'opérateur pour la phase d'exploitation. Les volumes sont estimés à 440 millions de barils de pétrole, ont indiqué les deux groupes.

Valeurs associées EQUINOR Tradegate -0.24% EQUINOR LSE Intl +0.03% EQUINOR OTCBB 0.00%