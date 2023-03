Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Equinor: accord avec OKEA dans la région de Statfjord information fournie par Cercle Finance • 20/03/2023 à 09:50

(CercleFinance.com) - Equinor annonce avoir conclu un accord visant à céder 28% de sa participation directe dans PL037 (région de Statfjord) à OKEA, avec une date d'entrée en vigueur le 1erjanvier2023.



La contrepartie totale est de 220 millions de dollars plus un élément de paiement conditionnel basé sur les prix du pétrole et du gaz sur une période de 3 ans.



Une participation directe de 28% dans PL037 donnera à OKEA 23,9% dans l'unité Statfjord, 28% dans Statfjord Nord, 14% dans l'unité Statfjord Øst et 15,4% dans l'unité Sygna.



'Avec cette transaction, nous continuons d'optimiser notre portefeuille pétrolier et gazier, en accueillant un acteur industriel doté d'une expertise sur les actifs en fin de vie dans le partenariat de Statfjord. Cela contribuera à la diversification et à la création de valeur élevée de la région de Statfjord dans les années à venir ', a déclaré Camilla Salthe, vice-présidente senior de Field Life Extension chez FLX, une unité d'Equinor responsable des opérations portant sur les actifs en fin de vie.



Suite à la transaction avec OKEA, Equinor détiendra une participation directe de 54,7 % et restera l'opérateur du champ de Statfjord.