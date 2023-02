Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Equinor: accord avec Engie autour du projet H2BE information fournie par Cercle Finance • 01/02/2023 à 15:45









(CercleFinance.com) - Equinor annonce que l'étude de faisabilité du projet hydrogène H2BE de 1 GW sur le site d'Engie de Rodenhuize, à Gand (Belgique), est terminée.



Par conséquent, Engie et Equinor ont décidé de signer un accord de développement conjoint (JDA) afin de faire passer H2BE à la prochaine phase de développement et de mûrir davantage vers la sélection du concept en 2023.



L'année dernière, plus de 20 acheteurs potentiels d'hydrogène ont manifesté leur intérêt pour H2BE, qui a également reçu des lettres de soutien de fonds d'investissement et des autorités belges, rappelle Equinor.





