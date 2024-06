Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Equinor: accord autour du projet Empire Wind 1 à New York information fournie par Cercle Finance • 05/06/2024 à 10:35









(CercleFinance.com) - Equinor a annoncé aujourd'hui la signature de l'Accord d'Achat et de Vente (PSA) avec l'Autorité de Recherche et de Développement Energétique de l'État de New York (NYSERDA) pour l'énergie renouvelable produite par le projet éolien offshore Empire Wind 1.



Pour rappel, Equinor avait été désigné en février comme lauréat conditionnel dans le cadre de la quatrième sollicitation éolienne offshore de New York.



L'activité de construction terrestre est en cours au terminal maritime de South Brooklyn. Empire Wind 1 sera le premier projet éolien offshore en Amérique à se connecter directement au réseau électrique de New York, avec pour objectif de fournir les premières énergies fin 2026.



Avec un prix de vente de 155,00 $ par MW/h, Empire Wind 1 devrait offrir des rendements de base réels dans la fourchette prévue pour les projets renouvelables. Après une décision finale d'investissement, Equinor prévoit de recourir au financement de projet, avec une clôture financière anticipée d'ici la fin 2024. Equinor prévoit de s'associer à un partenaire pour réduire son exposition financière.





Valeurs associées EQUINOR 297.08 NOK LSE Intl +1.82%