Equinor : accord autour de l'éolien offshore en Corée du Sud

(CercleFinance.com) - Equinor annonce avoir signé un protocole d'accord avec Korean East-West Power (EWP) afin de mettre en place une collaboration sur 3 GW de projets éoliens offshore en Corée du Sud. Le gouvernement coréen a d'ailleurs pour ambition de développer les énergies renouvelables d'environ 60 GW d'ici 2034, dont 12 GW sont ciblés pour l'éolien offshore d'ici 2030. ' La Corée du Sud vise à devenir l'un des principaux marchés mondiaux de l'éolien offshore au cours de la prochaine décennie. Avec EWP, nous sommes prêts à contribuer aux plans du pays, à court et à long terme', a déclaré Pål Eitrheim, vice-président exécutif des énergies renouvelables chez Equinor.

Valeurs associées EQUINOR Tradegate -0.67% EQUINOR LSE -100.00% EQUINOR LSE -100.00% EQUINOR LSE Intl -0.18% EQUINOR OTCBB +4.34%