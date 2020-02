Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Equinor : abandon d'un projet de forage en Australie du Sud Cercle Finance • 25/02/2020 à 15:28









(CercleFinance.com) - Equinor annonce avoir décidé d'interrompre un projet de forage de puits d'exploration en Australie du Sud, considérant que le potentiel de ce projet est moins intéressant que d'autres opportunités d'exploration. Le groupe énergétique norvégien (anciennement Statoil) prévoit maintenant de se concentrer sur son permis d'exploration au large de l'Australie occidentale et maintiendra ses autres activités en cours en Australie.

Valeurs associées EQUINOR Tradegate -1.49% EQUINOR LSE Intl +0.45% EQUINOR OTCBB 0.00%