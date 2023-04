Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Equinor: a vendu sa participation dans le projet Corrib information fournie par Cercle Finance • 03/04/2023 à 14:31









(CercleFinance.com) - Equinor annonce que la vente de sa participation non opérée dans le projet gazier Corrib en Irlande est désormais close, la société ayant reçu les approbations réglementaires nécessaires.



Le champ de Corrib a commencé sa production en 2015 et est situé à 83 kilomètres au large de la côte nord-ouest de l'Irlande dans des profondeurs d'eau de près de 350 mètres.



En novembre 2021, Equinor avait indiqué avoir convenu avec l'acheteur, Vermilion, d'une contrepartie de 434 millions de dollars et évoqué un paiement conditionnel qui sera payé sur une partie des revenus si les prix européens du gaz dépassent un niveau plancher donné.





