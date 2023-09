Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Equinor: a signé un contrat avec TechnipFMC information fournie par Cercle Finance • 29/09/2023 à 17:38









(CercleFinance.com) - TechnipFMC a remporté un contrat d'ingénierie, d'approvisionnement, de construction et d'installation auprès d'Equinor pour son projet Rosebank, à l'ouest des îles Shetland au Royaume-Uni.



Le contrat porte sur la fabrication et l'installation de systèmes de production sous-marins, de conduites flexibles et rigides et d'ombilicaux, ainsi que le raccordement à l'installation.



Jonathan Landes, Président Subsea de TechnipFMC, a déclaré : ' À l'aide d'une interface unique, nous avons relié toutes les zones de travail, en tirant parti de notre modèle iEPCI™ pour réduire la complexité du projet '.







