Equinor: a rendu son rapport sur le crash d'hélicoptère

(CercleFinance.com) - Equinor a mené une enquête interne sur l'accident d'hélicoptère SAR (Search and Rescue) du 28 février, qui a causé la mort d'un employé d'Equinor et blessé cinq employés de Bristow.



L'enquête vise à tirer des leçons et à améliorer le service SAR et la préparation aux accidents de l'entreprise.



Le rapport recommande des mesures dans la formation, l'équipement de protection et l'action coordonnée, ainsi qu'une évaluation des mesures prises après l'accident de Turøy.



L'enquête n'a pas tiré de conclusions sur l'impact des facteurs identifiés sur la cause de l'accident.





