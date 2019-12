Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Equinor : a foré un puits important en mer du Nord Cercle Finance • 09/12/2019 à 16:34









(CercleFinance.com) - Equinor a foré un puits dans la partie nord de la mer du Nord, à 120 kilomètres au nord-ouest de Bergen, a annoncé le groupe pétrolier. L'estimation de l'opérateur avant le forage du puits est comprise entre 6 millions et 16 millions de mètres cubes d'équivalent pétrole récupérable. Le puits avait été définitivement bouché et abandonné.

Valeurs associées EQUINOR Tradegate -0.06% EQUINOR LSE Intl -0.06% EQUINOR OTCBB 0.00%