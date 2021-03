Equinor : 3 projets obtiennent un financement public-privé

(CercleFinance.com) - Equinor annonce que le gouvernement britannique a annoncé aujourd'hui l'octroi de subventions au titre du Fonds britannique pour le défi de la stratégie industrielle (ISCF) à trois consortiums de projets dans lesquels Equinor est directement impliqué.

Ces trois projets (Zera Carbon Humber, Net Zero Teesside et Northern Endurance Partner Ship) visent à réduire les émissions des industries et à soutenir une croissance propre sur la côte est du Royaume-Uni, indique Equinor.

Avec une combinaison de financements privés et publics, Equinor et ses partenaires vont désormais faire progresser ces projets afin de créer le premier cluster industriel net zéro au monde d'ici 2040.

Les trois offres retenues représentent un financement privé et public de 229 millions de livres sterling, dont plus des deux tiers proviennent d'Equinor et de ses partenaires.