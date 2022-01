Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Equinor: 26 nouvelles licences de production en Norvège information fournie par Cercle Finance • 18/01/2022 à 15:47

(CercleFinance.com) - Equinor annonce s'être vu attribuer 26 nouvelles licences de production par le ministère norvégien du Pétrole et de l'Énergie, 12 licences en tant qu'opérateur et 14 licences en tant que partenaire.



Les 26 permis de production se répartissent comme suit : 12 en mer du Nord, 10 en mer de Norvège et 4 en mer de Barents.



'Au moins 80 % de nos ressources d'exploration et de nos investissements seront concentrés autour des infrastructures déjà existantes', assure Jez Averty, vice-président senior d'Equinor chargé de l'exploration du sous-sol et de la production en Norvège.



Les explorations en champ proche permettent en ettet de maximiser la valeur des infrastructures. Les découvertes se caractérisent alors par une rentabilité élevée, une courte période de récupération et de faibles émissions de CO2, ajoute Jez Averty.