Equinor: 26 nouvelles licences de production attribuées

(CercleFinance.com) - Equinor annonce que le ministère du Pétrole et de l'Énergie (MPE) norvégien lui a confié 26 nouvelles licences de production dans des zones prédéfinies (APA), soit 18 licences en tant qu'opérateur et huit en tant que partenaire, dans le cadre des attributions 2022.



Les licences sont réparties en mer du Nord (16), en mer de Norvège (9)

et en mer de Barents (1), précise Equinor.



' Les rondes APA sont importantes et nous sommes très satisfaits des attributions d'aujourd'hui. ', a déclaré Jez Avery, vice-président senior d'Equinor pour le sous-sol dans l'exploration et la production en Norvège.



Selon lui, la poursuite de l'exploration/réapprovisionnement est essentielle afin de pouvoir maintenir d'importantes livraisons d'énergie à long terme depuis la Norvège.







