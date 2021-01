Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Equinor : 2 contrats clés pour le projet Northern Lights Cercle Finance • 28/01/2021 à 12:08









(CercleFinance.com) - Equinor annonce avoir franchi une nouvelle étape dans le cadre du projet Northern Lights avec l'attribution de contrats à Subsea 7 Norway et Aibel. 'La plupart des contrats sont maintenant en place et nous sommes impatients de travailler avec les fournisseurs sélectionnés pour réaliser ce projet pionnier ', confirme Peggy Krantz-Underland, directrice des achats d'Equinor. Subsea 7 a remporté un contrat EPCI (ingénierie, approvisionnement, construction et installation) pour la pose de canalisations et les installations sous-marines, un contrat estimé à 500 millions de NOK. De son côté Aibel a remporté un contrat EPCI pour le système de contrôle sous-marin Northern Lights situé sur la plateforme Oseberg A, d'une valeur d'environ 140 millions de NOK. Les travaux débuteront en janvier 2021 et devraient s'achever fin 2023.

Valeurs associées EQUINOR Tradegate -1.76% EQUINOR LSE Intl -0.92% EQUINOR OTCBB 0.00%