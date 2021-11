Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Equinor :10 Mds de NOK investis dans le champ d'Oseberg information fournie par Cercle Finance • 26/11/2021 à 10:11









(CercleFinance.com) - Equinor annonce que les partenaires mobilisés dans le champ d'Oseberg comptent augmenter la production de gaz tout en réduisant les émissions de CO2 en provenance du champ et de la plateforme sud. Dans ce cadre, un plan modifié de développement et d'exploitation (PDO) a été soumis à la ministre du pétrole et de l'énergie norvégienne. Un plan d'investissement de 10 milliards de NOK est prévu en ce sens, afin d'installer de nouveaux compresseurs, réaliser des travaux d'électrification ou encore installer trois gros modules de 3400 tonnes. Le champ d'Oseberg est le 3e en matière de production du plateau continental norvégien. A son entrée en service, il était censé produire un milliard de barils de pétrole. 'Nous prévoyons aujourd'hui qu'il en produise 3,2 milliards au total', indique Equinor. Les plans prévoient le démarrage de la nouvelle installation en 2026.

Valeurs associées EQUINOR Tradegate -6.02% EQUINOR LSE -100.00% EQUINOR LSE -100.00% EQUINOR LSE Intl -4.02% EQUINOR OTCBB 0.00%