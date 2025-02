Équilibre en vue en Europe avant les "minutes" de la Fed

(AOF) - Les Bourses européennes sont attendues proches de l'équilibre à l'ouverture de la troisième séance de la semaine. Hier, Wall Street a clôturé dans le vert au sortir d'un week-end prolongé. Le sujet des droits de douane refait surface alors que Donald Trump a déclaré hier soir qu'il envisageait des droits de douane ou plus sur l'automobile, les semi-conducteurs et les produits pharmaceutiques. L'inflation au Royaume-Uni est ressortie plus élevée que prévu en janvier sur un an. Le compte-rendu du dernier comité de politique monétaire de la Fed est programmé en début de soirée.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

ADP

ADP annonce que Philippe Pascal a été nommé président-directeur général de la société à compter de ce jour, conformément au souhait exprimé par le président de la République dans un communiqué de presse du 20 janvier 2025 et à l'issue d'un conseil d'administration qui s'est tenu aujourd'hui. L'actuel directeur financier du groupe succède ainsi à Augustin de Romanet, qui dirige le groupe depuis 2012. Justine Coutard est nommée directrice générale déléguée de la société.

Bic

En publié, le chiffre d'affaires 2024 de Bic a reculé de 2,9% à 2,196 milliards d'euros. Il a cependant progressé de 3,1% à taux de change constants. Le taux de marge brute a baissé de 50 points de base à 50,2%. Le résultat d'exploitation ajusté est passé en un an de 333,1 millions d'euros à 343,1 millions d'euros, faisant ressortir une marge de 15,6% contre 14,7% en 2023. Le bénéfice par action groupe ressort à 5,10 euros contre 5,30 euros en 2023. Le résultat net, part du groupe, est en repli à 212 millions d'euros contre 226,5 millions en 2023.

Icade

Le groupe immobilier Icade a vu ses revenus annuels baisser de 5% à 1,45 milliard d'euros et a annoncé anticiper une baisse de son cash-flow net courant par action en 2025. En 2024, le cash-flow net courant s'est établi à 3,98 euros par action, contre 4,62 euros en 2023, soit un repli de 13,9%. En décembre dernier, la société avait dit viser pour 2024 un cash-flow net courant dans la borne haute d'une fourchette allant de 3,78 euros à 3,93 euros par action.

Vicat

Vicat a vu son résultat net, part du groupe, augmenter de 5,5% à 273 millions d’euros et son Ebitda progresser de 5,9% pour atteindre le niveau record de 783 millions d’euros. Le cimentier affiche un taux de marge d’Ebitda de 20,2% contre 18,8% en 2023. Vicat a ainsi atteint l’objectif qu'il s’était fixé de retrouver le niveau de marge antérieur à la crise inflationniste de 2022-2023. Il a pourtant été confronté à une baisse de 1,3% de son chiffre d’affaires à 3,884 milliards d’euros. Il a cependant progressé de 2,3% en données comparables.

Les chiffres macroéconomiques

L'inflation au Royaume-Uni a rebondi plus que prévu en janvier, à 3% sur un an,selon les données publiées ce mercredi par l'Office national de la statistique (ONS). Le consensus était de 2,8% après 2,5% en décembre. En rythme mensuel, l'inflation a reculé de 0,1% en janvier après +0,3% en décembre, contre un consensus de -0,3%.

14h30 aux Etats-Unis

Permis de construire et mises en chantier en janvier

20h00 aux Etats-Unis

Compte rendu du dernier comité de politique monétaire de la Fed

Vers 8h30, l'euro glane 0,02% à 1,0452 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont clôturé cette deuxième séance de la semaine en territoire positif, entre tractations à propos de l'Ukraine et résultats d'entreprises. Valneva a bondi au sein de l'indice SBF 120 dans le sillage de ses résultats préliminaires 2024. A contrario, Capgemini et Edenred ont sombré dans le bas du palmarès de l'indice phare de la place parisienne. Ce qui n'a pas empêché le CAC 40 d'enregistrer une sixième séance consécutive dans le vert, en progression de 0,21% à 8206,56 points. L'EuroStoxx 50 a gagné 0,39% à 5541,52 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont clôturé dans le vert au sortir d'un week-end prolongé. La prudence reste de mise sur fond d'incertitudes géopolitiques et commerciales. Avant le compte-rendu du dernier comité de politique monétaire de la Fed programmé mercredi soir, l'activité manufacturière dans la région de New York est ressortie meilleure que prévu en février. Intel a bondi alors que ses rivaux TSMC et Broadcom envisagent des offres de rachat pour se partager le groupe américain. Le Dow Jones a progressé de 0,77% à 44711 points tandis que le Nasdaq a grappillé 0,07% à 20041 points.