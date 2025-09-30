Équilibre en vue des marchés américains avant le rapport JOLTS, l'ombre d'un shutdown plane

(AOF) - Les marchés à Wall Street devraient être proches de l'équilibre ce mardi, face au risque de shutdown aux États-Unis. Hier, aucun compromis n'a été trouvé après la réunion entre Trump et les chefs de file des partis démocrate et républicain des deux chambres pour éviter un possible shutdown demain à midi (arrêt des activités de certains services de l’État fédéral faute de financement sur le budget américain). À 16h, les investisseurs prendront connaissance du rapport JOLTS en août. Avant les premiers échanges, les futures sur le S&P et ceux du Nasdaq gagnent respectivement 0,02% et 0,13%.

Hier à Wall Street

Les indices américains ont clôturé dans le vert. Le Dow Jones a gagné 0,15% à 46316 points. Le Nasdaq a progressé de 0,48% à 22591 points. Les indices ne semblent pas trop s’inquiéter de l’approche d’un shutdown aux États-Unis. Il se produirait si aucun accord n'est trouvé entre le président Donald Trump et les parlementaires sur le budget américain. Dans ce cas, plusieurs administrations fédérales devraient fermer temporairement leurs portes, ce qui pourrait, à terme, paralyser le pays. Côté valeurs, Electronic Arts a fini en hausse après son rachat par un consortium d’investisseurs.

Les chiffres macroéconomiques

Aux États-Unis, l'indice S&P/CS Composite, qui mesure la variation des prix de vente des logements unifamiliaux dans 20 zones métropolitaines, a progressé de 1,8% en juillet en rythme annuel. Il dépasse le consensus des analystes qui tablaient sur une hausse de 1,7%, après une progression de 2,2% en juin. En rythme mensuel, l'indicateur a reculé de 0,3% en juillet, après avoir été stable un mois plus tôt.

Aux États-Unis, l'indice PMI de Chicago en septembre sera publié à 15h45 suivi à 16h du rapport JOLTS en août et de l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board de septembre.

Les valeurs à suivre

Abbvie

Abbvie a annoncé le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation de mise sur le marché auprès de la Food & Drug Administration américaine pour l'approbation du Pivékimab sunirine expérimental pour le traitement du néoplasme à cellules dendritiques plasmacytoïdes blastiques. Il s'agit d'un cancer du sang rare et agressif présentant des caractéristiques de leucémie et de lymphome. Les patients présentent généralement des lésions cutanées, et la maladie se propage souvent à la moelle osseuse, au système nerveux central et aux ganglions lymphatiques.

Coty

Coty a annoncé aujourd'hui son intention de se recentrer sur ses activités de parfumerie (" Prestige Beauty " et " Mass Fragrance "), dans le but de stimuler sa croissance rentable et durable et d'accélérer la création de valeur. En outre, Coty a lancé une revue stratégique complète de son activité cosmétiques qui génère un chiffre d'affaires de 1,2 milliard de dollars, comprenant des marques telles que CoverGirl, Rimmel, Sally Hansen et Max Factor, ainsi que son activité distincte au Brésil, composée de marques locales brésiliennes qui génèrent près de 400 millions de dollars de revenus.

ExxonMobil

ExxonMobil va licencier 2 000 personnes dans le monde, dans le cadre de son plan de restructuration à long terme, a rapporté ce mardi Bloomberg News, citant une note de service. Ces suppressions représentent près de 3 à 4% des effectifs mondiaux de la société pétrolière et gazière américaine. Elles s'inscrivent dans le cadre d'une démarche d'optimisation de l'efficacité, selon cette note de service.

Merck

Merck a dévoilé des résultats positifs d'un essai de phase III évaluant Winrevair face à un placebo (tous deux en association avec un traitement de fond) chez des adultes récemment diagnostiqués d'hypertension artérielle pulmonaire de classe fonctionnelle II ou III et présentant un risque intermédiaire ou élevé de progression de la maladie. L'étude a révélé que le traitement de Merck réduisait le risque d'aggravation clinique de 76%.

Verizon

Verizon, opérateur télécoms américain, est en discussions avec EchoStar concernant l'achat d'une partie du spectre sans fil de ce dernier, a fait savoir l'agence Bloomberg, citant des sources proches du dossier. Dans le sillage de ces informations, EchoStar bondit de 7,2% en avant-Bourse.