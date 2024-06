Équilibre en vue des marchés américains après leurs récents records

Lennar, dont le titre se replie de près de 4% en avant-Bourse, anticipe des livraisons inférieures aux attentes des analystes au titre de son troisième trimestre. Mais le promoteur immobilier américain a dépassé les prévisions de Wall Street pour le deuxième trimestre, dégageant un bénéfice ajusté par action de 3,38 dollars, là où le consensus visait 3,2 dollars après 2,94 dollars un an auparavant. Ses revenus ont atteint 8,8 milliards de dollars sur la période, soit 2% de mieux que le consensus, contre 8,1 milliards de dollars il y a un an.

La société d'investissement de Warren Buffett, Berkshire Hathaway, a fait l'acquisition de 2,95 millions d'actions de la compagnie pétrolière, Occidental Petroleum, entre le 13 et le 17 juin, selon un document déposé auprès de la SEC. Berkshire Hathaway détient désormais un peu plus de 255 millions d'actions d'Occidental Petroleum, soit près de 29% du capital.

Aux Etats-Unis, les données sur la production industrielle et le taux d'utilisation des capacités de production en mai seront publiées à 15h15. Les stocks des entreprises en avril sont attendus à 16 heures.

Les ventes au détail ont augmenté de 0,1% en mai aux Etats-Unis, à comparer avec un consensus de +0,3% et après une baisse de 0,2% en avril. Hors automobile et essence, elles ont augmenté de 0,1%.

Les marchés américains ont progressé, le S&P500 inscrivant un nouveau plus haut historique à 5473 points. Première statistique de la semaine, l'indice manufacturier de la Fed de New-York a surpris par sa vigueur en juin. Dans son sillage, le rendement du 10 ans américain a confirmé sa tendance haussière : il a augmenté de 6 points de base à 4,289%. Du côté des valeurs, Autodesk – sous la pression du fonds spéculatif activiste Starboard – a gagné du terrain. Le Dow Jones a gagné 0,49% à 38778,10 points tandis que le Nasdaq Composite s'est adjugé 0,95% à 17857,02 points.

(AOF) - Les indices américains devraient évoluer proches de l'équilibre à l'ouverture ce mardi. Côté statistiques, les ventes au détail ont augmenté moins qu'attendu au mois de mai : +0,1% contre un consensus de +0,3%. Les données sur la production industrielle aux Etats-Unis en mai seront publiées à 15h15. Côté valeurs, le promoteur immobilier américain Lennar a revu à la baisse ses prévisions de livraisons pour le troisième trimestre. Avant les premiers échanges, les futures sur le S&P 500 perdent 0,06% et ceux du Nasdaq gagnent 0,05%. Ces indices ont inscrit hier de nouveaux plus hauts historiques.

