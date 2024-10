Équilibre en vue à Wall Street avant les minutes de la Fed

(AOF) - Les marchés américains sont attendus proches de l'équilibre, avec un biais négatif. L'aversion au risque est soutenue par l'absence de mesures de relance économique majeures en Chine. La politique monétaire sera notamment au menu avec la publication dans la soirée des minutes de la Fed. Alphabet devrait ouvrir dans le rouge, le ministère américain de la justice a déclaré qu'il pourrait demander à un juge de forcer Google à céder des parties de son activité. A quelques minutes des premiers échanges, les futures sur le S&P 500 et le Nasdaq Composite cèdent respectivement 0,05% et 0,17%.

Hier à Wall Street

En repli lundi, les marchés actions américains ont fini en hausse. Les investisseurs, qui ont montré de l'appétit pour les titres technologiques, prendront connaissance jeudi des données sur l'inflation. La Chine a déçu en ne dévoilant pas de nouvelles mesures de relance. La baisse de l'or noir ne pourrait être que transitoire : une réplique israélienne à la récente attaque iranienne sur son sol est attendue. PepsiCo a fini dans le vert alors que le groupe a réduit ses prévisions de ventes annuelles. Le Dow Jones a progressé de 0,30% à 42080 points et le Nasdaq a gagné 1,45% à 18182 points.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, l'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole sera connue à 16h30 avant le compte rendu du dernier comité de politique monétaire de la Fed à 20h00.

Les valeurs à suivre

Arcadium Lithium

Rio Tinto fera l'acquisition d'Arcadium Lithium dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces au prix de 5,85 dollars l'action. La transaction représente une prime de 90% par rapport au cours de clôture de 3,08 dollars par action d'Arcadium le 4 octobre 2024. Elle valorise Arcadium à environ 6,7 milliards de dollars. Elle permettra à Rio Tinto de s'emparer des activités d'Arcadium dans le domaine du lithium, créant ainsi un leader mondial des matières premières liées à la transition énergétique : aluminium, cuivre au minerai de fer de haute qualité, lithium.

Alphabet

Le ministère de la Justice a indiqué hier soir qu'il envisageait un démantèlement de Google en tant que mesure antitrust. Il a déclaré qu'il "envisageait des mesures correctives comportementales et structurelles qui empêcheraient Google d'utiliser des produits tels que Chrome, Play et Android pour tirer profit de la recherche Google et des produits et fonctionnalités liés à la recherche Google".

Boeing

Boeing a annoncé le retrait de sa proposition d'augmentation de salaire de 30% sur 4 ans à ses salariés, actuellement en grève. " Malheureusement, le syndicat n'a pas examiné sérieusement nos propositions. Au lieu de cela, il a formulé des exigences non négociables qui vont bien au-delà de ce qui peut être accepté si nous voulons rester compétitifs en tant qu'entreprise " a déclaré le constructeur aéronautique. Avant d'ajouter : " Compte tenu de cette situation, la poursuite des négociations n'a pas de sens à ce stade et notre offre a été retirée ".

Johnson & Johnson

Johnson & Johnson a annoncé avoir finalisé l'acquisition de V-Wave Ltd., une société non cotée axée sur le développement d'options thérapeutiques innovantes pour les patients souffrant d'insuffisance cardiaque. V-Wave opérera dans le cadre de Johnson & Johnson MedTech. Cette acquisition renforce la position de Johnson & Johnson MedTech dans le domaine des maladies cardiovasculaires et offre une opportunité encore plus grande de s'attaquer à l'insuffisance cardiaque, l'un des besoins médicaux non satisfaits les plus urgents dans le domaine des soins de santé aujourd'hui.

Novavax

Novavax est attendu en hausse en pré-marché à Wall Street après avoir annoncé aujourd'hui que la Commission européenne lui a accordé une autorisation de mise sur le marché pour son vaccin Nuvaxovid Covid-19 (recombinant, avec adjuvant) mis à jour pour 2024-2025 pour la prévention de la COVID-19 dans l'Union européenne. Cette décision fait suite à l'avis positif du Comité des médicaments à usage humain de l'Agence européenne des médicaments. Le vaccin de Novavax est également autorisé aux États-Unis et est conforme aux directives de la Food and Drug Administration.