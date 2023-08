Equasens : un chiffre d'affaires semestriel en hausse de 9%

En savoir plus sur le secteur Informatique / ESN (entreprises de services du numérique)

Il "reste attentif aux opportunités de croissance externe et dispose des capacités financières pour les réaliser", indique un communiqué de presse de la société.

Le groupe mise par ailleurs sur la poursuite de l'intégration des récentes acquisitions qui doivent permettre d'enrichir les offres technologiques et accélérer la croissance.

Côté perspectives, Equasens table sur le maintien de la croissance sur le second semestre 2023 avec la sortie de nouveaux produits (mobilité, sécurité, offres SaaS, …) dynamisant les ventes, tous secteurs confondus.

