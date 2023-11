Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Equasens: titre en hausse, un broker confirme son conseil information fournie par Cercle Finance • 24/11/2023 à 17:02









(CercleFinance.com) - Equasens gagne près de 3% à Paris, alors que Stifel a confirmé ce matin sa note ' conserver ' sur le titre Equasens, avec un objectif de cours inchangé de 66 euros.



L'analyste rapporte que Equasens a confirmé l'acquisition tant attendue de AD Apotheken Datenverarbeitung GmbH & Co. KG (ADV), une société allemande éditrice de logiciels de pharmacie qui réalise un CA estimé à quelque 5 ME.



Stifel estime que cette cible est petite (2% de part de marché) mais très importante d'un point de vue stratégique. ' L'entreprise ambitionne d'atteindre le top 3 d'ici cinq ans, ce qui nécessiterait d'atteindre >20 % de part de marché, un objectif très peu probable à nos yeux ', ajoute néanmoins le bureau d'analyses



Stifel rappelle que Equasens souhaite pénétrer le marché du logiciel pharmaceutique depuis des années mais que cette acquisition nécessitera davantage d'investissements pour croître, mettant potentiellement la marge opérationnelle sous pression.





