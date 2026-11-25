Equasens annonce être entré en négociations exclusives en vue d'acquérir une participation majoritaire dans Synapse Medicine, société française spécialisée dans l'intelligence artificielle médicale et l'information sur le médicament.

Cette opération permettrait au spécialiste des solutions numériques en santé d'enrichir son offre avec une base de données médicamenteuse agréée par la HAS et MedGPT, un assistant d'IA générative destiné aux professionnels de santé, déjà déployé dans plusieurs dizaines d'établissements hospitaliers, dont cinq CHU.

Ce rapprochement vise à renforcer le positionnement d'Equasens sur l'ensemble du circuit du médicament, de la prescription à la dispensation, tout en accélérant l'intégration de l'intelligence artificielle dans ses logiciels métiers et son développement à l'international.

Les modalités financières de l'opération n'ont pas été dévoilées.