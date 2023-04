Equasens s'offre Atoopharm

(AOF) - Equasens a annoncé l’acquisition d’Atoopharm, le spécialiste e-learning de la formation officinale. Les termes financiers de la transaction n’ont pas été dévoilés. La société accompagne aujourd’hui près de 6000 pharmacies, en France et dans d'autres pays francophones. Atoopharm permet aux titulaires de déployer un plan de formation tout au long de l’année pour renforcer les compétences pharmaceutiques, techniques et relationnelles de leurs équipes.

Pour Equasens, cette opération de croissance externe " s'inscrit dans une stratégie d'accompagnement global des professionnels de santé dans la transformation de leur métier ". Le spécialiste des solutions informatiques pour les professionnels de santé enrichit son offre de la dimension " formation ".

Adossée au groupe, la société Atoopharm va pouvoir accélérer son développement en France, auprès des officines et élargir son expertise aux autres professions de santé, avant de s'ouvrir aux marchés européens.

