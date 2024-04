Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Equasens: RNPG quasi-stable en 2023 information fournie par Cercle Finance • 02/04/2024 à 11:12









(CercleFinance.com) - Equasens a publié vendredi soir un résultat net part du groupe (RNPG) en hausse de 1,4% à 47 millions d'euros au titre de 2023, malgré un résultat opérationnel courant en repli de 1,7% à 55,8 millions, soit une marge de 25,4%.



Le groupe d'informatique pour la santé a enregistré un chiffre d'affaires annuel de 219,7 millions d'euros, en progression de 2,6% malgré un effet de base défavorable lié au Ségur et une conjoncture difficile, plus particulièrement au niveau du marché de la pharmacie.



Equasens proposera à l'AG du 27 juin un dividende brut de 1,25 euro par action (+9,2%). Après un exercice 2024 qui sera une période d'investissements, il prévoit un retour à une croissance du chiffre d'affaires à deux chiffres à compter de 2025.



Par ailleurs, sur proposition du directeur général Denis Supplisson, le conseil d'administration a approuvé la nomination de Damien Valicon, actuel directeur de la division Pharmagest, à la fonction de directeur général délégué non-administrateur.





Valeurs associées EQUASENS Euronext Paris +6.43%