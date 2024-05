Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Equasens: retrait de 5% du CA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 08/05/2024 à 07:08









(CercleFinance.com) - Le groupe de solutions logicielles pour la santé Equasens annonce avoir enregistré un chiffre d'affaires de 53,3 millions d'euros pour les trois premiers mois de 2024, en retrait de 5,2% en données brutes et de 6,7% à périmètre comparable.



'La contribution des croissances externes équilibre l'effet de base du Ségur', indique la société, ajoutant que ses divisions commercialisant du matériel sont fortement impactées par la conjoncture économique.



Equasens maintient ses prévisions, prévoyant un léger redressement de la croissance dès le second semestre 2024, suivi d'une accélération significative dès 2025. Il poursuit en outre ses investissements et reste ouvert aux opportunités de croissances externes.





