Equasens: retrait de 4% du CA au 1er semestre

(CercleFinance.com) - Equasens affiche un chiffre d'affaires de 108 millions d'euros au titre des six premiers mois de 2024, en retrait de 4,1% (-5,7% à périmètre comparable), avec toutefois un ralentissement de cette baisse entre le premier (-5,2%) et le deuxième trimestre (-3%).



'La contribution des croissances externes équilibre l'effet de base du Ségur', indique le groupe de solutions informatiques pour la santé, ajoutant que ses divisions commercialisant du matériel 'restent fortement impactées par la conjoncture économique'.



En termes de perspectives, Equasens compte renouer avec la croissance dès le second semestre. 'Le maintien de sa politique d'investissement tout comme la conjoncture économique défavorable auront un impact sur sa rentabilité en 2024', prévient-il.





Valeurs associées EQUASENS 45,45 EUR Euronext Paris -2,57%