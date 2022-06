Equasens: référencement SEGUR pour Domilink HAD information fournie par Cercle Finance • 15/06/2022 à 07:43

(CercleFinance.com) - Equasens (ex Pharmagest) annonce que sa filiale Dicsit Informatique a obtenu pour sa solution Domilink HAD (hospitalisation à domicile) ses trois numéros uniques de référencement SEGUR de l'Agence du Numérique en Santé.



Il s'agit ainsi du premier dossier patient informatisé (DPI) spécialisé pour les services HAD à obtenir ce référencement sur les trois DSR (dossier de spécifications de référencement) du couloir hôpital : DPI, PFI (plateforme d'intermédiation) et RI (référentiel d'identité).



Ce sont au total 161 points d'exigences fonctionnelles (71 pour la fonction RI, 27 pour la fonction PFI et 63 pour la fonction DPI) qui ont été intégrés au logiciel 'tout en conservant la fluidité et l'ergonomie indispensables pour garantir la meilleure expérience utilisateur'.



'Ces référencements viennent concrétiser une année complète de développements pour intégrer et optimiser les fonctionnalités SEGUR', commente le fournisseur de solutions informatiques pour le secteur de la santé.