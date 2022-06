Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Equasens: référencement Ségur obtenu pour MédiStory 4 information fournie par Cercle Finance • 06/06/2022 à 09:00









(CercleFinance.com) - Equasens (anciennement Pharmagest) annonce que MédiStory 4 est le premier logiciel de gestion de cabinet à avoir obtenu, le 30 mai, son numéro unique de référencement Ségur de l'Agence du Numérique en Santé.



Avec sa nouvelle division Medical Soft et son offre MédiStory 4, le groupe d'informatique officinale devient ainsi le premier acteur du marché à proposer un logiciel répondant aux exigences du Numérique en Santé.



MédiStory 4, la dernière version du logiciel diffusée depuis quatre ans, bénéficie aujourd'hui de toutes les fonctions Ségur, les 155 points d'exigences fonctionnelles ayant été intégrés au logiciel. Cette version sera déployée auprès des utilisateurs courant juin.





