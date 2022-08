Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Equasens: progression de 10% du CA semestriel information fournie par Cercle Finance • 04/08/2022 à 08:43









(CercleFinance.com) - Equasens (ex Pharmagest Interactive) affiche au 30 juin 2022, un chiffre d'affaires de 103,6 millions d'euros, en progression de 10,3%, dont une croissance de 7,7% à périmètre comparable (hors acquisition de Prokov Editions).



La division Pharmagest, qui a représenté près des trois quarts du total, a enregistré une progression de 6,8%, portée par la capacité d'investissements des pharmaciens qui s'est améliorée en 2021, ainsi que par le regroupement des offres Offitag et Ascaetiq.



Après un premier trimestre plus modéré, le groupe d'informatique officinale affirme retrouver ainsi une dynamique de croissance plus soutenue au deuxième trimestre et confirme sa volonté de maintenir ce rythme de croissance pour l'année 2022.





