Equasens: prend une participation de 70% dans Digipharmacie

(CercleFinance.com) - Le Groupe Equasens annonce ce jour une prise de participation majoritaire, à hauteur de 70%, au capital de la start-up Digipharmacie. Créée en 2019, cette structure est un 'pure player' dans le domaine de la digitalisation des factures fournisseurs des officines.



Concrètement, Digipharmacie propose un service SaaS permettant aux pharmacies de collecter, centraliser et archiver automatiquement leurs factures fournisseurs ainsi que de digitaliser et structurer les flux par intelligence artificielle vers les logiciels de leurs experts comptables.



'Cette prise de participation majoritaire dans Digipharmacie est une nouvelle preuve de l'engagement du Groupe Equasens à soutenir les start-up innovantes', a commenté Denis Supplisson, directeur général d'Equasens.





