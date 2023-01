Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Equasens: nouvelle directrice administrative et financière information fournie par Cercle Finance • 20/01/2023 à 08:00

(CercleFinance.com) - Equasens annonce la nomination de Frédérique Schmidt au poste de directrice administrative et financière. Sa prise de fonction est effective depuis le 1er janvier 2023 et elle rejoint le comité de direction du groupe d'informatique officinale.



Succédant à Jean-Yves Samson, qui prend sa retraite après plus de 30 ans au sein du groupe, elle apportera à Equasens son expérience en finance au service de la stratégie, des opérations et des organisations, acquise au sein de groupes industriels internationaux.



Avant d'intégrer la société l'année dernière, Frédérique Schmidt avait rejoint en 2020, le groupe Somborn-Lang-Ferry en tant que directrice administrative et financière et membre de son comité exécutif.