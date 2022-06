Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Equasens: entrée dans l'Euronext Tech Leaders information fournie par Cercle Finance • 27/06/2022 à 09:03









(CercleFinance.com) - Equasens (anciennement Pharmagest Interactive) annonce son intégration au nouveau segment d'Euronext Paris, l'Euronext Tech Leaders, aux côtés de plus de 100 entreprises européennes technologiques à forte croissance.



La société d'informatique officinale rappelle que les nouvelles Tech Leaders ont été choisies parmi 700 sociétés Tech cotées sur les marchés d'Euronext, sur des critères de leadership technologique, de capitalisation boursière et de croissance.



'Nous allons gagner en visibilité auprès d'investisseurs internationaux concernés par la tech et pouvoir bénéficier de dispositifs spécifiques proposés par Euronext', souligne Thierry Chapusot, le président du conseil d'administration.





