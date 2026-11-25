• Synapse Medicine est un éditeur français de solutions d’aide à la prescription et à la dispensation, d’une base de données médicamenteuse agréée par la Haute Autorité de santé (HAS) et de l’IA médicale MedGPT
• Intégrées dans de nombreux logiciels métiers, ses solutions sont actuellement utilisées par plus de 400 000 professionnels de santé libéraux et exerçant en Etablissements de santé et médico-sociaux
• Synapse Medicine déploie ses solutions à l’international avec MedGPT disponible dans dix pays européens et Synapse Prescribe, logiciel de prescription certifiée EPCS, proposée aux Etats-Unis
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