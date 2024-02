Equasens en berne après un quatrième trimestre compliqué

(AOF) - Lanterne rouge du marché SRD, Equasens perd 8,07% à 49 euros après que son chiffre d'affaires a reculé de 5,5% à 57 millions d'euros sur le quatrième trimestre. Le spécialiste de l'information de l'officine accuse la fin du déploiement des solutions référencées Ségur en 2023 qui a entraîné un effet de base défavorable sur la période. Equasens "a souffert plus qu’attendu mais réalise un chiffre d’affaires annuel proche du consensus" en hausse de 2,6% à 219,7 millions d'euro, souligne le cabinet d’analyse Greensome.

"Nous avons fait preuve de trop d'optimisme en estimant que le redéploiement des forces commerciales post Ségur allait porter ses fruits à compter du quatrième trimestre d'un point de vue comptable", confesse Greensome, jugeant que " 2024 sera un exercice de retour à la normale avec un rebond progressif des investissements dans un environnement moins tendu".

Pour 2024, Equasens estime que l'environnement macroéconomique "s'annonce plus favorable, avec un recul de l'inflation, une baisse des taux de financement et un redémarrage attendu de l'activité des officines au cours du premier semestre." "Cela devrait permettre de relancer la consommation et donc faciliter l'investissement des professionnels de santé", conclut le groupe.

Le groupe précise qu'à périmètre comparable, hors chiffre d'affaires lié au Ségur et croissances externes, sa progression atteint 3,3% à 213,6 millions d'euros.

Il accuse un recul des ventes de matériel, de 2,3% sur l'année, "en raison de l'attentisme des professionnels de santé dans un contexte économique impacté par l'inflation et la hausse des taux".

Equasens souligne en revanche la contribution positive des acquisitions, en particulier celle d'Atoopharm (plateforme d'e-learning), et la croissance des revenus récurrents (maintenance et abonnements), qui ont progressé de 9,2% sur l'année, portée par des indexations et la souscription de nouvelles solutions en mode SaaS.

Le groupe estime que ces évolutions confirment sa stratégie de développement qui "se concentre sur les solutions SaaS et les services à forte valeur ajoutée".

