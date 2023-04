Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Equasens: deux acquisitions dans les solutions médicales information fournie par Cercle Finance • 03/04/2023 à 08:55









(CercleFinance.com) - Equasens annonce les acquisitions de Pratilog et Speech2Sense, qui viennent renforcer ses parts de marché en santé sur le segment des logiciels médicaux et infirmiers, tout en lui permettant de s'adresser désormais aux kinésithérapeutes.



Ces deux opérations de croissance externe permettent également au groupe d'informatique officinale de se doter de solutions logicielles éprouvées et d'une technologie innovante de reconnaissance vocale médicale.



Equasens acquiert ainsi les logiciels de gestion de cabinet Médi Pratik (médecins libéraux) et Kiné Pratik (masseurs kinésithérapeutes), l'applicatif de gestion des cabinets infirmiers Infi Pratik, ainsi que l'application mobile infirmière Atout Care.





