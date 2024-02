Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Equasens: croissance de près de 3% du CA annuel information fournie par Cercle Finance • 07/02/2024 à 13:28









(CercleFinance.com) - Equasens affiche un chiffre d'affaires 2023 en croissance de 2,6% à 219,7 millions d'euros (+3,3% à périmètre comparable), 'malgré un effet de base défavorable lié au Ségur et une conjoncture difficile, plus particulièrement au niveau du marché de la pharmacie'.



Sur le seul quatrième trimestre de l'année écoulée, le groupe de solutions logicielles pour le secteur de la santé a vu son chiffre d'affaires reculer à 57 millions d'euros (-5,5% par rapport au dernier trimestre 2022, mais +0,4% à périmètre comparable).



'L'environnement macroéconomique s'annonce plus favorable en 2024, avec un recul de l'inflation, une baisse des taux de financement et un redémarrage attendu de l'activité des officines au cours du premier semestre', souligne-t-il toutefois.





