Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Equasens: croissance de 13% du CA trimestriel information fournie par Cercle Finance • 10/11/2022 à 13:43









(CercleFinance.com) - Equasens affiche au titre du troisième trimestre un chiffre d'affaires de 50,1 millions d'euros, en progression de 13,4%, dont une augmentation de 9,9% à périmètre constant (hors acquisition de Prokov Editions).



Sur les neuf premiers mois de 2022, le chiffre d'affaires du groupe d'informatique officinale atteint 153,7 millions d'euros, en progression de 11,3%, dont une croissance de 8,4% à périmètre constant.



'Confirmant ses ambitions d'expansion en Europe et de développement dans d'autres domaines de la santé comme l'offre dédiée aux infirmières qui sera prochainement déployée', Equasens 'confirme le maintien de ce niveau d'activités pour l'année 2022'.





Valeurs associées EQUASENS Euronext Paris -1.55%