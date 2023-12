Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Equasens: changements au sein du comité de direction information fournie par Cercle Finance • 27/12/2023 à 18:17









(CercleFinance.com) - Equasens annonce une évolution de son comité de direction à compter du 1er janvier 2024.



Ainsi, Damien Valicon, actuel directeur de la division Medical Solutions, est nommé Directeur de la Division Pharmagest.



Il aura notamment pour mission d'assurer la dynamique commerciale de la Pharmacie France et d'ASCA ainsi que d'accompagner le développement des filiales européennes.



Par ailleurs, Dominique Goursaud, actuel directeur de la Stratégie commerciale, est nommé directeur de la Division Medical Solutions.



Enfin, Noëlle Stoulig, actuelle directrice Marketing Europe Division Pharmagest, est nommée directrice de la Communication Groupe Equasens.







